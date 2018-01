FOTO: Preveč črnine na rdeči preprogi?

V podporo boju proti spolnemu nadlegovanju v filmski industriji so se mnoge hollywoodarke odločile obleči v črnino. Veliko jih je bilo prepričanih, da bo zaradi takšnega barvnega izbora sprehod po rdeči preprogi precej dolgočasen, vendar so modni kritiki imeli veliko dela pri izbiri najbolje in najslabše oblečenih na podelitvi zlatih globusih.

Angleška igralka Claire Foy (33) je oblekla kreacijo Stelle McCartney, ki ji je pristajala kot ulita. Med najlepšimi so bile tudi Diane Kruger (41), ki je nosila prado, švedska oskarjevka Alicia Vikander (29) v louisu vuittonu, pa tudi avstralska igralka Margot Robbie (27) v gucciju.

Najslabše so ocenili modno izbiro Alexis Bledel (36), ki je klasične hlače kombinirala s črno-belim topom in (pre)dolgim pasom, navdušila pa jih ni niti Sarah Jessica Parker (52), ikona serije Seks v mestu.