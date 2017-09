FOTO: Predstavljamo 15 kandidatk za miss Slovenije 2017

Foto: Grega Eržen Kopalke Nancybeachwear Frizure: Zoran Hair Spa iz Celja Make Up: Mateja Kavčnik in Petra Kodela s kozmetiko Paese

Zrcalce, zrcalce na steni, povej, katera najlepša bo letos v deželi tej! Petnajst deklet upa, da bo prav ona tista, ki ji bo 9. septembra na Gospodarskem razstavišču aktualna miss Maja Taradi posadila kronico na glavo.



O zmagovalki pa ne bo odločalo zrcalce, ampak žirija, ki bo sklenila, katero dekle se bo udeležilo svetovnega izbora na Kitajskem, natančneje v Sanyi, ki bo 18. novembra. No, tudi vaš glas šteje: z vašo pomočjo izbiramo miss Slovenskih novic! Izpolnite glasovnico, jo prilepite na dopisnico in pošljite na naš naslov Slovenske novice, Dunajska 5, 1509 Ljubljana. Upoštevali bomo vse glasovnice, ki bodo prispele do petka, 8. septembra. Mimogrede: lani ste za miss našega in vašega časnika izbrali Taradijevo, ki je postala tudi miss Slovenije 2016. Res nas zanima, ali vam bo uspelo tudi letos! Glasujete lahko tudi prek spleta: slovenskenovice.si/miss2017.