FOTO: Pozor, kraljevi Ronaldo napada!

Da je Ronaldo, ko gre zares, nesporni kralj na zelenici, je dokazal pred kratkim, ko si je v pičlem mesecu pokoril nogometno Španijo in Evropo, nesporna kraljica med žogobrckami pa je, s tem bi se strinjali vsaj na Norveškem, princesa Mette-Marit. Res da je brcanje žoge postranskega pomena na njenem seznamu zadolžitev, a prava princesa se mora znajti tako v visokih petah kot tudi v supergah. Če je v mladosti odbijala predvsem odbojkarsko žogo, se mora danes dokazovati v nožnih spretnostih. Za preizkus teh vsako leto poskrbijo kar ob kraljevi palači – dvorišče pred njo se spremeni v stadion Skaugum, kraljeva družina pa si nadene rdeče-modre drese in strne vrste. Tekma, ki jo že četrto leto zapored gostijo v sodelovanju z norveško nogometno zvezo, je predvsem zabavno prijateljsko druženje z dobrodelno noto. Vsaj praviloma je tako, a pravi športniki ne morejo iz svoje kože! Triinštiridesetletna Mette-Marit se je tako močno vživela, da je v borbenosti premagala tako svojega moža, prestolonaslednika Haakona, kot enajstletnega sina Sverra Magnusa in 13-letno hčerko, princeso Ingrid Alexandro. Kljub vnemi in modri krvi pa jim ni uspelo osvojiti kraljeve lovorike – ta je pripadla moštvu LSK Unified, ki so ga sestavljali ljudje s posebnimi potrebami.

6:5 je kraljevo reprezentanco premagalo moštvo LSK Unified.

Kraljevi reprezentanci je kljub treningom in prednosti domačega terena uspelo izgubiti vse tekme do zdaj, tudi letošnjo s tesnim izidom 5 proti 6. A nič zato! Pomembna je zabava, zatrjuje princesa, in to, da se ima vsak možnost preizkusiti. »Prijateljstva, ki jih stkeš med sproščujočo igro nogometa, je težko najti kje drugje,« je kljub porazu ponosno dejala že leta 2015. Marsikdo bi rekel, da ima princesa bolj sladke skrbi, a njeno življenje ni bilo vedno videti kot v Andersenovi pravljici. Ko je spoznala prestolonaslednika Haakona, je bila mati samohranilka s štiriletnim sinom Mariusom. In če je njega očarala hitro, saj so že po letu druženja, 2001., zadoneli zvonovi oselske katedrale, je za srca ljudstva potrebovala dlje. V medijih je morala prati umazano perilo preteklosti, dokler ni na norveški televiziji v solzah priznala, da se je v mladosti vrtela v krogih, v katerih so uživali mamila. Iskrenost je očitno pomagala, da jo je ljudstvo sprejelo za svojo. A če se je s to katarzo iz črnega račka kot v Andersenovi pravljici spremenila v belega laboda, se ji v nogometu kljub vnemi in tekmovalnosti ne obeta bleščeča kariera. Na vprašanje, kdaj pričakuje klic od Real Madrida ali Barcelone, je morala priznati: »Zagotovo še dolgo ne!«