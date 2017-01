FOTO: Potomci slavnih blesteli na modnem tednu v Milanu

Presley Gerber (17), Sophia (20) in Sistine (18) Stallone ter Brandon Thomas Lee (20) so trenutno najbolj vroča nova imena na svetovni modni sceni! Manekene, ki jim je skupno, da so otroci slavnih staršev, je med zvezde izstrelila nedavna modna revija italijanskega modnega dvojca Dolce & Gabbana na milanskem tednu mode. Sin nekdanje supermanekenke Cindy Crawford, dve od treh hčera Sylvestra Stallona in sin Pamele Anderson se že dlje spogledujejo z modnim svetom, sprehod v jesensko-zimski kolekciji slovitih oblikovalcev pa je zanje veliki preboj.

