FOTO: Postavni očka z otrokoma uživa na Havajih

Obiskovalke plaže na sanjskem Mauiju na Havajih lahko te dni uživajo v čudovitem razgledu, ki pa ni povezan s prelepo eksotično otoško naravo. Po tamkajšnjem razgretem pesku se v družbi svojih dveh otrok le v kopalkah sprehaja Liev Schreiber (49) in razkazuje za svoja leta zavidljivo izklesano telo. Za samske plavalke zelo razveseljujoče je tudi dejstvo, da je postavni igralec na plaži sam z devetletnim Alexandrom in osemletnim Samuelom. O njuni materi Naomi Watts (48), s katero sta pred sedmimi meseci šokirala javnost z napovedjo, da se bosta po 11 letih zakona ločila, ni ne duha ne sluha – očitno o razhodu kljub ugibanjem, ali se bosta pobotala, ni več nobenega dvoma. Par sicer kljub ločitvi ostaja v prijateljskih odnosih. V kratkem ju bomo lahko videli skupaj na filmskem platnu – v filmu Chuck, ki sta ga posnela, tik preden sta oznanila ločitev, sta zaigrala moža in ženo. Liev, kot kaže, še ni našel nove ljubezni, saj bi se mu ta sicer najverjetneje pridružila na havajskih počitnicah.

