FOTO: Posnetki, za katere si DiCaprio želi, da ne bi obstajali

Leonardo in njegova nova srčna izbranka sta dopustovala v Aspnu. Foto: X17

Igralec Leonardo DiCaprio je verjetno najbolj znani borec za okolje med zvezdniki. Že pri 24 letih je ustanovil fundacijo za ohranjanje narave in divjih živali, poleg tega pa pogosto poudarja, kako zelo je zaskrbljen za prihodnost našega planeta.

Verjetno ni treba poudarjati, da so hollywoodski zvezdniki pogosto polni besed o pomembnosti skrbi za okolje, po drugi strani pa po svetu potujejo z zasebnimi letali. Ravno zato se bo zvezdnik Titanika zagotovo tepel po glavi in se ugriznil v jezik, saj so ga paparaci pred kratkim fotografirali med izstopom iz zasebnega letala, na katerem mu je družbo delala nova srčna izbranka, 20-letna manekenka Camila Morrone.

