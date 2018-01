FOTO: Poglejte, zakaj se zgražajo nad Seko

Seka Aleksić se je odločila na družbenem omrežju pohvaliti s svojimi obrvmi in ustnicami … A niso vsi navdušeni nad njenim novim videzom.

Srbska pevka sicer oboževalce redno obvešča o svojem vsakdanjem življenju in spremembah, ki jih naredi. Tokrat pa je s svojimi selfiji izzvala mnoge, ki so jo popolnoma skritizirali.

Napisali so: »Vse je super, ampak obrvi so obupne.« In še: »Frizura je super, ampak obrvi so grozne. Zdijo se kot nalepljene.«

Nekateri pa so opazili celo, da so ustnice bolj polne kot običajno.

Zvezdnica je izbrala japonsko tehniko risanja obrvi, zato so tudi temnejše in bolj ostre.