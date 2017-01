FOTO: Poglejte, s kakšno fotografijo je Melania Trump razburila svet

NEW YORK – Uredniki mehiške izdaje revije Vanity Fair so se odločili, da malce ublažijo napetosti med državama, ki jih povzroča predsednik ZDA Donald Trump z vztrajanjem, da bo Mehika plačala mejni zid. Na naslovnico zadnje izdaje so dali fotografijo prve dame ZDA Melanie Trump.

Dva dni po tem, ko je Trump podpisal izvršni ukaz, da bo gradil zid na meji in nekako kasneje dobil nazaj denar od Mehike, je v južni sosedi ponovno izbruhnilo razburjenje in predsednik Enrique Pena Nieto je Trumpa opozoril, da plačila ne bo.

Trump mu je tvitnil, da naj potem kar pozabi na obisk ZDA, napovedan za prihodnji teden, in Pena Nieto se je strinjal. Danes sta ponovno govorila po telefonu in Bela hiša je sporočila, da sta govorila o nadaljnjem sodelovanju obeh držav in priznala, da so razlike glede zidu.

Vanity Fair pa je sredi vsega razburjenja objavil na twitterju naslovnico zadnje izdaje revije v Mehiki, ki jo krasi prelepa prva dama slovenskih korenin, oblečena v belo in ozaljšana z diamantno ogrlico.

Odzivi na objavo na twitterju sicer niso bili spodbudni. Ne zaradi prve dame, proti kateri nima nihče nič, ampak zaradi trenutka objave, ki se večini komentatorjev zdi v najmanjši meri neroden ali ironičen, če že ne provokativen.

Članek o Melanii Trump v Vanity Fair naj bi opisoval njeno zgodbo in razkril, kako namerava opravljati vlogo prve dame ZDA.