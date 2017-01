FOTO: Podporniki v skrbeh: kje je Barron Trump?

Pred Lincolnovim spomenikom je bila v četrtek zbrana vsa Trumpova družina. V čast novemu predsedniku je pred inavguracijo potekal koncert, na katerem so nastopili Toby Keith in skupina 3 Doors Down, prisotni pa so ob tem pozdravili Melanio, Donalda in njegove otroke Ivanko, Erica, Donalda mlajšega ter Tiffany. Ob Donaldu so bili tudi njegovi vnuki, več kot očitno pa je bilo, da manjka eden pomembnejših članov – najmlajši Trumpov otrok Barron.

Dečka so fotografi sicer ujeli v svoje objektive ob prihodu v Washington, a se koncerta z očetom in mamo ni udeležil ...

