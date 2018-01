FOTO: Po šestih porodih pokazala trebuh in navdušila svet

Mnoge mlade mamice se danes počutijo pod pritiskom, saj so prepričane, da morajo težo, ki so jo pridobile med nosečnostjo čim prej izgubiti. Zaradi pritiskov družbe se mnoge celo bojijo zanositi, saj jih je strah, kako bo njihovo telo videti po nosečnosti.

A niso vse tako zelo obremenjene. Ena izmed teh, ki odkrito in s ponosom pokaže svoje strije, je osebna trenerka in mati šestih otrok Julius. S svojo objavo na facebooku je naravnost navdušila več tisoč mamic in očetov, ki so všečkali njeno objavo.

Zapisala je nekako tako: »Vse bi naredila za svoje otroke. Ena izmed teh stvari je tudi to, da sem premagala svojo negotovost, ki je povezana z mojim trebuhom.«

V nadaljevanju je pojasnila, kaj želi s tem sporočiti svojim petim sinovom: »Če se bom obnašala, kot da je moj trebuh ogaben, kako bodo potem pomagali svojim ženam?« Posebno sporočilo pa želi s tem podati tudi hčerki. »Če se bom sramovala trebuha in ga skrivala, se bo mogoče v prihodnosti bala imeti otroke, ker bo videla, kaj se zgodi v nosečnosti.«

Na koncu je še dodala, da ne želi, da bi njeni otroci kdaj sovražili svoje telo in da je tudi sama potrebovala precej časa, da je prišla do točke, ko obožuje svoje telo.