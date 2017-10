FOTO: Po ločitvi od lepotca še bolj seksi kot prej

Ameriška pevka skupine Black Eyed Peas, Fergie, ni dolgo jokala za propadlim zakonom. Po objavi, da se ločuje od moža Josha Dhumela, je spet stopila na oder in nastopila na glasbenem festivalu v Riu de Janieru.

Ter navdušila. Lepa, seksi, razgaljena. Kot še nikoli, menijo mnogi na družbenih omrežjih. Tudi odrska »telovadba« je bila dih jemajoča.

Z možem Joshem, slovitim ameriškim igralcem, sta bila poročena 13 let, imata sina Aleksa.

Fergie deu um grande show ao público do Rock In Rio 2017! Com participação de Pabllo Vittar e Sérgio Mendes. Veja: https://t.co/N5GxlKofLw pic.twitter.com/BpTHsRK9yJ