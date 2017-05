FOTO: Ob smrti Jamesa Bonda: zaigral je tudi v slovenskem filmu

Danes je odjeknila novica, da je pri 89 letih v Švici umrl britanski filmski igralec Roger Moore, najbolj znan po vlogi tajnega agenta 007 , Jamesa Bonda. Njegova družina sporoča, da je umrl zaradi raka. Moorovi so se od pokojnika poslovili tudi prek twitterja.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg — Sir Roger Moore (@sirrogermoore) May 23, 2017

Igralec Russell Crowe je ob tragičnem dogodku zapisal: »Roger Moore, imel sem ga rad.«

Roger Moore , loved him — Russell Crowe (@russellcrowe) 23 May 2017

Na njegovo smrt se je odzvala tudi skupina Duran Duran, ki je v filmu A View to a Kill izvajala naslovno skladbo.

Igralka Mia Farrow se Rogerja spominja kot širokogrudnega moža in predstavnika Unicefa.

Few are as kind & giving as was Roger Moore. Loving thoughts w his family & friends. He will be missed too by UNICEF pic.twitter.com/fYAEUqAaaw — Mia Farrow (@MiaFarrow) 23 May 2017

Kriss Jenner se je poslovila od najboljšega Bonda.

The ultimate James Bond... so sad to hear that Roger Moore has passed away. Thoughts and prayers are with his family... pic.twitter.com/2iU7pl78uG — Kris Jenner (@KrisJenner) 23 May 2017

Naj spomnimo: Roger Moore je leta 2002 nastopil tudi v slovenski komediji Na svoji Vesni v režiji Saše Đukića in Francija Keka. Moore se je ravno takrat v sklopu svojega dela pri Unicefu mudil v Sloveniji ter pristal, da nastopi v filmu. Ob njegovi smrti je v slovo slavnemu igralcu z zapisom poklonil tudi Saša Đukić, radijski voditelj in Mama Manka.

Roger Moore bo po svoji želji pokopan v Monaku.