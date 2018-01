FOTO: Novo leto po zvezdniško

Novo leto je za nami. Nekateri ste ga pričakali doma, drugi zunaj, spet tretji ste jo morda mahnili na krajše potovanje. A kjer koli že ste odštevali zadnje sekunde minulega leta, večina vas je udarec na polnoč verjetno pričakala v krogu najdražjih. In v tem smo tudi navadni smrtniki podobni zvezdnikom, le da so ti v novo leto morda skočili malce razkošneje. Mnogi so jo mahnili na zasnežene strmine mondenega zimskega letovišča v Aspnu, tudi Paris Hilton in sir Elton John, drugi pa so zimsko pravljico raje zamenjali za eksotiko tropov.



Pod vročim soncem

Mehiški Cabo san Lucas je v vseh letnih časih priljubljena destinacija slavnih in bogatih, še posebno navezana na to obmorsko pravljico pa sta Jennifer Aniston in Justin Theroux, ki sta tam dočakala novo leto že pred štirimi leti. Tedaj v družbi prijateljev Courteney Cox in Emily Blunt z možem Johnom Krasinskijem, letos pa sta se hollywoodskima zakoncema v polnočnem nazdravljanju z mehiškim pridihom pridružila Jason Bateman in žena Amanda. Le streljaj od njih, prav tako v mehiškem Cabu, je v leto 2018 stopil Justin Bieber, ki se mu je na zadnjo noč starega leta pridružila Selena Gomez, četudi je mehiško mejo prečkala v družbi prijateljic. Za temperamentno praznovanje s sombreri se je odločil tudi oskarjevec Richard Gere, ki je prvi januarski dan pričakal v objemu 40 let mlajše izbranke Alejandre Silva v senci ruševin majevskega mesteca Tulum.



A vendar ti niso bili edini, ki se jim je kolcalo po tropski vročini in turkiznem morju. Obraza londonske družabne smetane, Pixie Geldof in njen najboljši prijatelj Nick Grimshaw, sta med novoletnimi prazniki pobegnila na pravljični Mauritius, za otoško praznovanje v slogu pa se je odločil pevec Ronan Keating, ki je ženo Storm, njunega sina Cooperja in tri otroke iz prejšnjega razmerja presenetil z novoletnim potovanjem na Maldive in, precej hollywoodsko, z večerjo v tamkajšnji mondeni restavraciji pod morsko gladino. Zadnji dan starega leta sta pod vročim tropskim soncem preživela tudi oskarjevec Mark Wahlberg in njegova draga Rhea Dunham, ki sta si privoščila poležavanje na Barbadosu. Za karibsko vročico so se odločili tudi Beckhamovi, odneslo jih je na ekskluzivna otoka Turks in Caicos.

Tropski oddih je za zvezdnike že nekaj dokaj standardnega, prav nič standardno pa niso zadnjih dni leta preživeli Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas in njuna otroka Carys in Dylan, ki so se podali na potovanje svojega življenja. Sprva so odkrivali čare Indije, ki si jo je krasotica od nekdaj želela obiskati, po duhovnem popotovanju so krenili v Kambodžo, pot pa sklenili v Hongkongu, kjer so odštevali zadnje sekunde leta in občudovali ognjemet.