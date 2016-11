FOTO: Nova gospodinja v Beli hiši: tako jo bo spremenila Melania

Po izvolitvi Donalda Trumpa za ameriškega predsednika je bilo v medijih, predvsem v Sloveniji, dosti besed o tem, kaj bo kot prva dama počela Melania. Sevničanka, ki se med volilno kampanjo ni pretirano izpostavljala, bo postala nova gospodinja v Beli hiši, nekateri Američani pa so se že pozabavali in si predstavljali, kako bo, ko se bosta v predsedniško rezidenco preselila Donald in Melania.

Nekatera ugibanja so bolj drzna, druga manj, katero pa se vam zdi najbolj verjetno?