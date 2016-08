FOTO: Noč globokih dekoltejev in skoraj gole nosečnice

Laura Perlongo in producent Nev Schulman. Foto: Reuters

Ariana Grande in Nicki Minaj. Foto: Reuters

Igralka in oblikovalka Amber Rose. Foto: Reuters

KAZALE SO

Na sinočnji podelitvi video nagrad MTV za leto 2016 ni blestela le Beyonce, ki je zmagala v kar šestih kategorijah in tako premagala Adele, ki ni dobila niti enega kipca (vsakič je pristala na drugem mestu), ampak so pozornost pritegnile tudi preostale zvezdnice, ki so se na rdeči preprogi rade volje pokazale.

Večer je tako minil v znamenju globokih dekoltejev, dolgih nog, spodnjih hlačk, ki se jih vidi izpod luknjičastih oblek, in nosečniškega trebuščka, ki je v vsej svoji naravni lepoti vabil poglede.

Kaj vse ste zamudili, si lahko ogledate v zgornji galeriji.