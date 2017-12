FOTO: Nervozna Meghan opravila z odliko

Letošnji božični prazniki bodo zagotovo za vselej ostali v spominu sveže zaročeni Meghan Markle, ki jo je doletela velika čast, da se je lahko udeležila božične večerje pri kraljici Elizabeti, čeprav s Harryjem še nista poročena. Kaj takšnega se v zgodovini britanskega dvora še ni zgodilo, Meghan pa je s svojim dragim in njegovo družino obiskala tudi sveto mašo.

V visokih petah je še težje

Pred poslopjem cerkve v Sandringhamu je člane kraljeve družine pričakala množica fotografov in vsi so seveda hoteli videti, kako se bo odrezala novinka, ki jo je po koncu obreda čakala še najpomembnejša naloga – s priklonom je morala pozdraviti kraljico. Slišati je sicer preprosto, a je menda vse prej kot to. Britanci se namreč strogo držijo tradicije, ki veleva, da se kraljico tudi ob slovesu pozdravi s priklonom. Moški za trenutek sklonijo glavo, ženske imajo težjo nalogo; koleno ene noge je treba pokrčiti, da se skorajda dotakne tal, drugo koleno postaviti za to nogo in hkrati obdržati raven hrbet. Početi to v visokih petah in brez opore menda ni mačji kašelj. Meghan je bila pred tem podvigom vidno nervozna, ko je s Harryjem, princem Williamom in vojvodinjo Cambriško čakala, da pride na vrsto za priklon. Bodoča svak in svakinja sta ji, kot je bilo mogoče videti na posnetkih, namenila nekaj spodbudnih besed, tudi Harry, ki se ga je vseskozi močno oklepala, jo je bodril. Formalnost je Meghan z odliko opravila, ko je kraljica sedela v avtomobilu ter sta se s princem Filipom odpeljala, pa se je tudi Meghan vidno sprostila.

1112 evrov je Meghan odštela za plašč.

Navdušeni nad Harryjevo izbranko

S Harryjem sta se z roko v roki odpravila med množico, ki je kraljevo družino pričakala pred cerkvijo, da bi jih pozdravila, in se najprej ustavila pri navdušeni gospe, ki sta ji s tem prav gotovo uresničila sanje. Ženska, priklenjena na invalidski voziček, je namreč več ur sedela na mrazu, da bi videla srečni parček. Izmenjali so nekaj besed, nato pa sta se rokovala še s preostalimi, z nekaterimi pozirala za fotografije in z drugimi pokramljala. Ljudje so nad Meghan sicer navdušeni že od začetka, ko je v javnost pricurljala novica, da bi ameriška igralka lahko bila prinčevo dekle, in menda jim vsak dan bolj priraste k srcu. Kako tudi ne, saj je 36-letnica ljubka, zabavna, nasmejana, njen smisel za modo pa izpiljen in prefinjen, kot je okus njene bodoče svakinje. Razočarala ni niti ob obisku maše, ko se je od glave do peta odela v zemeljske tone in nekoliko svetlejši plašč, za katerega je odštela dobrega tisočaka. Kombinirala ga je z rjavim klobukom ter rokavicami, torbico in škornji v rjavi barvi.