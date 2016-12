FOTO: Neprepoznaven! To je zadnja fotografija pokojnega Georgea Michaela

Samo nekaj ur po smrti glasbene legende Georgea Michaela, ki je umrl zaradi odpovedi srca, so po spletu zakrožile njegove zadnje fotografije, posnete letošnjega septembra.

Nekdanji pevec dua Wham!, ki je v karieri prodal več kot 100 millijonov plošč, je na njih videti utrujen in zabuhel.

Smrt britanskega glasbenika sicer v svetu glasbe močno odmeva. Na njegovo smrt so se odzvali številni svetovni glasbeniki kot tudi njegovi oboževalci. Andrew Ridgeley, s katerim sta prepevala v duetu Wham!, je zapisal, da mu je izguba strla srce. Sožalje pa so izrazili tudi pevci Elton John, Madonna in Boy George

Leto 2016 je bilo sicer za svet glasbe tragično, saj so ga med drugimi zapustile ikone David Bowie, Prince in Leonard Cohen. V soboto je pri 68 letih umrl tudi Rick Parfitt, kitarist britanske rockovske skupine Status Quo.