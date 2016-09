FOTO: Največ nagrad je spet odnesla Igra prestolov

V nedeljo zvečer so v Los Angelesu sijale televizijske zvezde. Podelitev emmyjev je bila že 68. po vrsti, najpomembnejši televizijski večer leta pa je bil odet v barve fantazijske serije Igra prestolov. Od skupno 24 nominacij jih je domov namreč odnesla kar 12 – kot že leto prej se je ovenčala z lento najboljše dramske serije –, s čimer se je v zgodovino vpisala tudi kot največkrat nagrajena serija vseh časov. Do zdaj je ta prestižni naziv s 37 emmyji pripadal humoristični seriji Frazer, ki pa mu ga je HBO-jeva domišljijska serija odvzela z enim kipcem več. S skupno torej kar 38 emmyji.



Večer Igre prestolov in O. J. Simpsona



»Če v seriji ne nastopa zmaj, potem se kar obrnite in vrnite domov,« se je na začetku večera pošalil gostitelj, komik Jimmy Kimmel, ki se v napovedih ni pretirano zmotil. A četudi je bila absolutna zmagovalka večera vsekakor Igra prestolov, ki je po šestih sezonah postala že pravi fenomen, je vlogo favorita z 22 nominacijami ubranila tudi miniserija Ljudstvo proti O. J. Simpsonu, ki je domov odšla s petimi priznanji, tudi tistim za najboljšo igralko (Sarah Paulson) in igralca (Courtney B. Vance) v miniseriji ali filmu. V kategoriji komičnih serij se je najbolje odrezala Podpredsednica, ki je tudi Julii Louis-Dreyfus prinesla že petega zaporednega emmyja za najboljšo glavno igralko v humoristični seriji. Ob njej se je kot najboljši igralec humoristične serije, kot že lani, proslavil Jeffrey Tambor v seriji Transparent, priznanji za najboljša stranska igralca v tej kategoriji pa sta romali v roke Kate McKinnon in Louieja Andersona.



Najodličnejši v kategoriji glavnih igralcev v dramski seriji je bil Rami Malek v seriji Mr. Robot, verjetno presenečenje nedeljskega večera, medtem ko je na enakovrednem ženskem polu najbolj blestela Tatiana Maslany. V stranskih vlogah dramskih serij sta žirijo najbolj prepričala Ben Mendelsohn (Bloodline) in Maggie Smith kot Violet Crawley iz miniserije Downton Abbey, slednja že tretje leto zapored, a je niti letos ni bilo na prireditev.



Brez malce politike ne gre



Nedeljski večer se je večinoma odvijal po predvidevanjih, vseeno pa je zabelil s presenečenjem ali dvema. Med drugimi je za malce nepredvidljiv ali vsaj nepričakovan razplet poskrbela zgodba o slovitem detektivu Sherlocku Holmesu, ki je odnesla nagrado za najboljši televizijski film in v kozji rog ugnala favorita All the way, filmsko zgodbo predsednika Lyndona Johnsona. V skladu s pričakovanji, pač v luči ameriških predsedniških volitev, pa so padale šale na račun političnega ozračja, ki niso imele pretiranega posluha za politični pohod Donalda Trumpa. »Rada bi se opravičila za trenutno politično vzdušje. A obljubljam, da bom spet postavila zid in prisilila Mehiko, da plača za izgradnjo,« ga je, denimo, zbodla najbolj smešna igralka večera Louis-Dreyfusova, ki pa se je na koncu poklonila še svojemu očetu, ki je preminil le dva večera prej.