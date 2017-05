FOTO: Naga pozirala na svetem kraju in užalila ves narod

Jaylene Cook je 25-letnica, ki je vedno na preži za avanturami in zaslužkom, med drugim je tudi Playboyeva zajčica. Odločila se je povzpeti na 2518 metrov visoko goro Taranki na Novi Zelandiji, in ker je očitno to že tako blizu soncu, je od vročine svoj podvig ovekovečila kar gola (z izjemo kape in rokavic).

Bi šla naga tudi v Vatikan?

Toda Maori, ki imajo goro Taranaki za sveti kraj, nad njeno goloto niso pretirano navdušeni. »Predstavljajte si, da bi se kdo nag slikal v baziliki sv. Petra v Vatikanu. To, kar je napravila Cookova, je nesprejemljivo,« je za BBC povedal tiskovni predstavnik Maorov.

