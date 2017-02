FOTO: Modni spektakel  v velikem jabolku

Modni teden v New Yorku je k ogledu jesensko-zimskih kolekcij privabil veliko ljudi, med njimi vrsto zvezdnikov. Modni oblikovalci so vsak po svoje poskrbeli za nepozabno modno izkušnjo.



Nenavadna izkušnja



Pri prvi dami ZDA priljubljeni Ralph Lauren si je modno revijo zamislil tako, da je s približno 100.000 orhidejami okrasil prvo in drugo nadstropje trgovine na Madison Avenue, ki je postala eno od prizorišč modnega tedna. Cvetlično steno z dragocenim eksotičnim cvetjem so krasili tudi metuljčki, seveda umetni, saj Lauren spada med oblikovalce, ki niso kruti do živali.



Najtežje pričakovana je bila modna revija znamke Calvin Klein. Čeprav je potekala na praznik ljubezni, valentinovo, je bila dvorana nabito polna, dogodka pa so se udeležili tudi tisti modni navdušenci, ki običajno ne prisegajo na tega oblikovalca. Za radovednost je poskrbel Raf Simons, novi oblikovalec modne znamke.



Najbolj nenavadna je bila modna revija spodnjega perila AnaOno x #Cancerland. Po modni brvi se je sprehodilo 16 manekenk, ki se borijo z rakom na dojkah. V oblačilih, ki so več odkrivala kot zakrivala, so bile dobro vidne brazgotine in druge posledice, ki jim jih je pustila bolezen.



Prabal Gurunge je na modnem tednu ozaveščal z belimi in črnimi majicami z napisom Prihodnost je ženska, Vseeno je vztrajala in podobno. Majice so se navezovale na zgodbo prve senatorke v Massachusettsu Elizabeth Warren.



Dao-Yi Chow in Maxwell Osborne sta se norčevala iz Donalda Trumpa – modelom sta nataknila značilne rdeče kape s šiltom, kot jih nosi Trump, nanje pa napisala Naredimo iz Amerike New York, Potrebujemo vodje, Ta dežela je tvoja dežela.



Tommy Hilfiger, ki je bil deležen kritik zaradi izjave, da bi mu bilo v čast obleči prvo damo Melanio, je modelom na reviji nataknil bele rute, simbol enotnosti, enakosti in spoštovanja vsega človeštva.



Med znanimi obrazi, ki so si prišli ogledat katerega od številnih dogodkov na modnem tednu, so bili tudi Madonna, Paris Hilton, Blake Lively in Juliette Lewis, ki je obiskala dogodek, posvečen rdečim oblekam, newyorški sprehodi po modni pisti pa niso minili niti brez slavne sestre Kim Kardashian Kylie Jenner tako v vlogi manekenke kot gledalke.