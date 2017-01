FOTO: Modna prva dama: Jackie je bila njen idol že leta 1999

Z nežno modrim kostimom iz kašmirja, ki ga je ustvaril modni oblikovalec Ralph Lauren, salonarji iste barve, svilenimi rokavicami in visoko spetimi lasmi se je takoj usidrala v srca Američanov in postavila ob bok eni največjih modnih kraljic med prvimi damami – Jacqueline Kennedy, ženi Johna F. Kennedyja. Jackie je bila zaradi svoje elegantne in drage garderobe deležna velike pozornosti, zato so jo kmalu razglasili za modno ikono, leta 1960 pa tudi za najbolje oblečeno žensko na svetu. V svetlo modrem kostimu, ki ga je leta 1961 zanjo ustvaril Oleg Cassini, ki je pozneje postal njen osebni modni oblikovalec, se je Jackie vpisala v modno zgodovino, kar zdaj ameriški mediji napovedujejo tudi Melanii.



Po poteh Jackie O



Najbolj priljubljena in znana Slovenka ta hip se je v petek zvečer na pesem My Way Franka Sinatre s soporogom zavrtela v nekoliko drznejši toaleti, ki je razkrivala malce več gole kože, kot smo je bili vajeni med predsedniško kampanjo. Obleko krem barve sta si Melania in modni oblikovalec Hervé Pierre, Francoz, ki že dve desetletji ustvarja v ZDA, zamislila skupaj. »Bilo je zabavno spoštovati njene želje in ustvariti obleko. Linije so ostre in dizajn odraža smisel za modo gospe Trump. Dobro ve, kaj hoče. Najini pogovori so bili preprosti, kot nekdanja manekenka o modi veliko ve. Ko je šlo za obleko, je bilo najino besedišče usklajeno,« je razkril Francoz. Tudi njegova kreacija je modne oblikovalce spominjala na toaleto, v kateri je pred več desetletji kot prva dama zaplesala Jackie.



Velika vzornica



Dami imata enak okus za modo in vse, povezano z njo. Američani so na novo prvo damo ponosni, a marsikdo ne ve, da je prav Jackie velika vzornica Sevničanke, ki je Donalda Trumpa spoznala leta 1998. Leto pozneje je namreč v intervjuju za The New York Times na vprašanje, kakšen stil bi imela, če bi kdaj postala prva dama, odgovorila: »Bil bi preprost in tradicionalen. Takšen, kot ga je imela Jackie Kennedy.« Čeprav Trump ni bil politično aktiven in je bilo vprašanje le hipotetično, je Melania že takrat dobro vedela, česa si želi, slabih 20 let pozneje pa je svoje besede tudi uresničila.

