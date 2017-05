FOTO: Michelle razgaljena po Italiji

Potem ko sta Michelle in Barack Obama januarja predala Belo hišo zakoncema Trump, sta si vzela nekaj časa zase. »Da zadihata,« pravita. Postala sta prava turista in obiskala marsikatero zanimivost od Palm Springsa do Južnega Pacifika. Trenutno uživata v Toskani v Italiji.



Michelle so večkrat opazili, kako si ogleduje lokalne znamenitosti. Ne le da je sproščena, tudi njena oblačila so povsem drugačna, kot so bila. Zdaj si privošči razgaljena ramena in roke, nosi odprte čevlje in velike uhane.



Barack med tem predava o podnebnih spremembah in se posveča golfu. V Toskani zakonca sicer prebivata v prestižni vili Borgo Finocchieto.