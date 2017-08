FOTO: Melanijin spremljevalec spet v središču pozornosti

Se še spomnite agenta (varnostnika), ki je ob inavguraciji varoval ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovo ženo Melanio? Svetovno pozornost je pritegnil, ker je med sprehajanjem ves čas v enakem položaju držal svojo desno roko. No, tako je bilo vsaj videti.

Na podlagi nekaj posnetkov in fotografij so se celo razvile različne teorije in špekulacije, da pravzaprav to ni bila njegova roka, temveč proteza, pod suknjičem pa naj bi svojo roko imel pripravljeno na orožju.

Agent je pozornost spet pritegnil ob obisku Melanie in Donalda v Teksasu, kjer pustoši orkan Harvey. Agent je tudi tokrat držal svojo roko v podobnem položaju kot ob inavguraciji.