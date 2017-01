FOTO: Melania zvezda večera, Trumpu ušlo tole

Melania in Donald na četrtkovi slovesnosti. Foto: AP

Melania in Donald na četrtkovi slovesnosti. Foto: Reuters

Ne pretiravamo, če rečemo, da je Melania v četrtek zvečer na slovesnosti v Washingtonu v zlati obleki, ki jo je zanjo oblikovala modna oblikovalka libanonskih korenin Reem Acra, jemala dih. Obleka je že požela veliko navdušenja in ne dvomimo, da bo tudi ta kreacija kot vse, ki jih je Melania nosila doslej, zelo iskana.

Sicer pa ni navdušila zgolj Melania, temveč tudi Donald, ki je prisotne nasmejal s šalami na svoj račun. Med drugim je povedal: »Lahko bi deževalo, lahko pa tudi ne. Vseeno mi je. Ni važno. Če bo, potem bodo ljudje končno spoznati, da so moji lasje pravi.«

Barron Trump je po poročanju ameriških medijev prispel v Washington , a se slovesnosti ni udeležil, vendar Trump svojih otrok v govoru nikakor ni pozabil omeniti. Tiffany je označil za fantastično, tudi sinovi so bili deležni pohvalil, pošalil se je le z Ivanko. »V publiki imamo posebno osebo, ki je trdo delala in se zelo dobro poročila. To je moja hči Ivanka,« je Trump pohvalil svojega zeta Jareda Kushnerja, ki se bo prav tako preselil v Belo hišo, kjer bo delal kot Trumpov svetovalec.