FOTO: Melania zmaguje v modni vojni

BRUSELJ – Za novo prvo damo Francije Brigitte Macron je bil konec tedna zelo pomemben. Ne samo ker je na srečanju Nata v Bruslju prvič spremljala moža Emmanuela Macrona na uradni dolžnosti v tujini, prvič se je tudi srečala z ameriško prvo damo Melanio Trump, ki je od Donalda Trumpa mlajša ravno toliko, kolikor je Macronova starejša od svojega moža, torej 24 let. Druženje ta trenutek najbolj vročih prvih dam je trajalo kar tri dni, saj sta se iz Belgije obe odpravili v Taormino v Italijo, kjer je bilo srečanje G7.



Od tistega trenutka, ko sta si dami podali roke v enem od bruseljskih muzejev, se je začel dolgo pričakovani dvoboj prvakinj. Mediji so začeli kar tekmovati v primerjavah, katera je bolj glamurozna, katera ima lepši slog in katera se oblači bolj priložnosti primerno. Čeprav Francozinje po vsem svetu slovijo po že prirojeni ljubezni do lepih oblačil, pa je v tej bitki za zdaj v veliki prednosti privlačna Slovenka.



Za prvo njuno srečanje je Melania izbrala bež kostim belgijske modne hiše Maison Ullens in tako počastila državo, kjer so se srečali najvišji predstavniki Nata. Kostim je dopolnila s čevlji iz kačjega usnja znamke Manolo Blahnik, njen edini nakit je bil diamantni prstan. Za večerjo se je oblekla bolj slavnostno, in sicer v čipkasto elegantno črno obleko iz modne hiše Dolce & Gabanna, obula pa je črne sandalce, okrašene s cveticami. Mirno lahko rečemo, da je prav briljirala, medtem ko so odzivi na njeno francosko kolegico nekoliko bolj mešani.



Francozinja, kot je znano, stavi na Luisa Vuittona, in zvesta mu je bila tudi tokrat. Izbrala je črno mini oblekico s spuščenim pasom, na katerem sta se v zlatu bleščali črki LV, enako na dvobarvnih čevljih in na torbici s šahovskim vzorcem.



Tudi vse prihodnje dni se je bitka nadaljevala, in če jo je Melania dobila zaradi svoje neverjetne elegance, si Brigitte zagotovo zasluži medaljo za pogum in francoski šik.

