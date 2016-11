FOTO: Melania v Belo hišo z bosanskimi čevlji

Upi bosanskega podjetnika, da bi se Melania Trump v Beli hiši sprehodila v njegovih čevljih, se lahko kmalu uresničijo. Pred meseci je bosanski podjetnik in menedžer znamke Bema Melanii Trump poslal dva para čevljev in dejal, da upa, da se bo Melania z njimi sprehodila po protokolarnih dogodkih in v Beli hiši.

Donald Trump pa se bo očitno po Beli hiši sprehodil prej, kot so mnogi pričakovali. Ravnokar je namreč odjeknila vest, da je še aktualni ameriški predsednik Barack Obama zmagovalca tokratnih volitev že povabil na pogovor v Belo hišo.

Melania hvaležna za zlate in bele čevlje

Po poročanju bosanskega portala biznisinfo.ba je Melania čevlje prejela in se v sredini oktobra zahvalila za darilo, ki ga je prejela.

»Dragi gospod Umičević, kako lepo presenečenje. Hvala za lepo darilo in poslano sporočilo. To je zelo lepo in cenim vašo gesto. V prihodnosti vam želim veliko uspeha. S spoštovanjem, Melania Trump,« se glasi sporočilo, ki naj bi ga mu bila poslala.

Podjetnik je na pismo, ki ga je prejel, ponosen, dejal je še, da ga ljudje niso resni jemali, ko je dejal, da ji bo poslal čevlje, a sam meni, da je to odličen način za promocijo Banjaluke.