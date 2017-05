FOTO: Melania Trump v bolnišnici v Bruslju

Ameriška prva dama Melania Trump je danes v okviru obiska njenega moža, predsednika ZDA Donalda Trumpa v Bruslju, obiskala otroško bolnišnico v belgijski prestolnici. Skupaj z ženami in partnericami oz. partnerji ostalih voditeljev članic Nata ima tudi poseben partnerski program, ki se ga udeležuje tudi partnerica slovenskega premierja.

A little boy who I visited today & had been waiting for a heart transplant will be receiving one! #Blessings #Faith pic.twitter.com/DZU3ojxXVC — Melania Trump (@FLOTUS) 24 May 2017

V univerzitetni bolnišnici kraljice Fabiole v Bruslju je Melania Trump z otroki pomagala sestavljati papirne rože iz barv belgijske zastave, črne, rumene in rdeče. Bolnišnici je izročila tudi zbirko otroških knjig in se nato fotografirala z otroki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po obisku se je bolnišnici, kjer je bila manj kot uro, na Twitterju zahvalila za gostoljubje. »Uživala sem v ustvarjanju papirnatih rož z izjemnimi pacienti,« je zapisala.

Thank u to Queen Fabiola University Hospital! Enjoyed creating paper flowers with amazing patients & getting a tour. #Brussels #Belgium pic.twitter.com/igeOaVSyf0 — Melania Trump (@FLOTUS) 25 May 2017

Pred tem se je Melania Trump seznanila z delovanjem organizacije Child Focus, ki se ukvarja z iskanjem izginulih otrok. »Zelo jo je zanimalo naše delo, še posebej naši nasveti glede varne uporabe interneta za otroke,« je povedala direktorica te organizacije Heidi De Peuw.

Melania Trump se je danes še pred začetkom vrha Nata skupaj z možem srečala z novim francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Na obisku tudi Cerar s partnerko

Med zasedanjem voditeljev 28 članic Nata pa jo skupaj s še osmimi ženami oziroma partnericami ali partnerji čaka poseben program, ki med drugim vključuje obisk muzeja, posvečenega belgijskemu nadrealističnemu slikarju Reneju Magrittu. Programa se bosta med drugimi udeležili francoska prva dama Brigitte Macron in partnerica slovenskega premierja Mira Cerarja Mojca Stropnik.

Kot je ob prihodu na zasedanje v Bruslju izjavil Cerar, je njegova partnerka ta hip že v družbi ostalih partneric oz. partnerjev. Izrazil je prepričanje, da so se zagotovo že kaj pogovorili, tudi z Melanio Trump.

Po neuradnih informacijah naj bi tudi Stropnikova ponovila vabilo ameriški prvi dami na obisk v Slovenijo.

Partnerje bosta danes sprejela tudi belgijski kralj Philippe in kraljica Mathilde ter jim razkazala kraljeve vrtove v Laeknu, nato pa jih bo kraljica gostila na večerji.

Donald Trump in Melania sta v Bruselj dopotovala iz Rima, kjer sta se sestala z italijanskim političnim vrhom in tudi s papežem Frančiškom. Tam sta ju spremljala tudi Trumpova hči Ivanka in njen mož Jared Kushner, ki pa nista nadaljevala poti v Bruselj, ampak sta ostala v Rimu, od koder naj bi se vrnila neposredno v ZDA.