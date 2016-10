FOTO: Melania s »pussy bow« osupnila tudi Billa

ST. LOUIS – Poročali smo že, da sta na drugem soočenju predsedniških kandidatov v ZDA Hillary Clinton in Donald Trump kar tekmovala v nizkih udarcih .

Veliko pozornosti je požela bluza pomenljivega imena, ki jo je nosila Melania Trump. Kar 1100 dolarjev draga svilena Guccijeva bluza s pentljo (»pussy bow« – kar bi lahko prevedli kot »mačja pentlja«, če so naše misli porednejše, pa tudi malce drugače, op. p.). Naj spomnimo, da se je Trump na nedavno objavljenem posnetku hvalil sogovorniku, kako skuša spati s poročenimi ženskami in jih grabi za spolovila.

Seveda pa je bilo v ospredju tudi rokovanje Melanie in Billa Clintona. Medtem ko je bilo na prvem soočenju še obema neprijetno , pa ameriški mediji tokrat pišejo, da jo je Bill vidno občudoval. Najbrž tudi zaradi izborne oprave.

Vodja Trumpove kampanje je medtem že sporočila, da izbira bluze »ni bila namerna«.

Quite an interesting fashion choice for @MELANIATRUMP tonight. She's wearing the @gucci "pu$$y-bow" shirt #Debates2016 pic.twitter.com/jln9uXuqwt