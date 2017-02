FOTO: Melania je zadela terno

Melania Trump je v soboto gostila ženo japonskega premierja Akie Abe, ko je par iz dežele vzhajajočega sonca obiskal novega predsednika. V vlogi prve dame se je odlično izkazala, pravijo poznavalci; gostjo je zgledno zabavala, za kraj dogodka pa izbrala kompleks z muzejem in japonskimi vrtovi v Palm Beachu na Floridi.



Gre za prvo mednarodno srečanje, potem ko je Trumpova postala prva dama, in tudi tokrat je z modnim izborom zadela terno, kimajo strokovnjaki, preprosti beli obleki, ki jo je podpisal Calvin Klein, je dodala le sončna očala in čevlje brez pet.



»Prva dama je povsem predana novi vlogi gostiteljice,« je sporočila njena višja svetovalka Stephanie Winston Wolkoff. »Kot mati in prva dama je odločna, da bo skrbela za vrtove v Beli hiši, saj verjame, da se otroci najbolje počutijo v mirnem zelenem okolju in tam najbolje razvijejo svoje potenciale,« je še dodala in s tem utišala tiste, ki so se bali, da bo Trumpova, vajena srebrnega pribora, zlatih sten in diamantnih ogrlic, pozabila na zeleno oazo okoli Bele hiše, za katero je tako vdano skrbela njena predhodnica Michelle Obama.



Melania in Akie Abe sta se sprehodili po muzeju in šestih japonskih vrtovih, nekaj časa sta ju spremljali dve zaposleni in jima razkazali glavne znamenitosti, Donald Trump in premier Šinzo Abe pa sta medtem merila moči in sposobnost koncentracije na partiji golfa v predsednikovem klubu Jupiter.



Prva dama, ki je gostji podarila porcelanasto vrtnico ameriškega umetnika Vladimirja Kanevskyja ukrajinskih korenin, je po zanjo krstnem dogodku dejala: »Poznavanje različnih kultur in običajev je čudovit način učenja in raziskovanja. Vrtnarstvo nas uči osnov za oskrbo in razvoj živih bitij, to pa nas navdihuje, da negujemo tudi naše misli ter da se sprostimo in okrepimo telo. Upam, da bova z gospo Abejevo navdihnili našo mladino, naj uživa v lepoti, ki je okoli njih.«



Vplivna para sta srečanje sklenila na zasebnem kosilu na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago na Floridi.