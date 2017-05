FOTO: Melania je kraljica stila: na sliki skupaj s Cerarjevo punco

Partnerica slovenskega premierja in prva dama ZDA z ramo od rami. Foto: Reuters

Ameriška prva dama Melania Trump se je v okviru obiska svojega moža, predsednika ZDA Donalda Trumpa, mudila v Bruslju.

Med zasedanjem voditeljev 28 članic Nata pa jo je skupaj z osmimi ženami oziroma partnericami ali partnerji čakal še poseben program, ki je med drugim vključeval obisk muzeja, posvečenega belgijskemu nadrealističnemu slikarju Reneju Magrittu. Med drugimi sta se ga udeležili francoska prva dama Brigitte Macron in partnerica slovenskega premierja Mira Cerarja Mojca Stropnik.

Kot je ob prihodu na zasedanje v Bruslju izjavil Cerar, je prepričan, da so se gospe že kaj pogovorile med seboj, tudi z Melanio Trump.

Po neuradnih informacijah naj bi tudi Stropnikova ponovila vabilo ameriški prvi dami na obisk v Slovenijo. Še to, tuji mediji so pohvalili obleko Melanie in jo označili za »kraljico stila«.