FOTO: Med filmskimi zvezdniki največ cvenka The Rocku

Na letošnji lestvici najbolje plačanih TV-igralcev so prva mesta zasedli Veliki pokovci. Največji zaslužkar med njimi je Jim Parsons, v seriji Sheldon Cooper, ki je lani zaslužil 25,5 milijona dolarjev, sledijo mu soigralci Johnny Galecki s 24, Simon Helberg z 22,5 in Kunal Nayyar z 22 milijoni dolarjev. Slednjima denarja ni prinesla le priljubljena humoristična serija, temveč tudi drugi projekti. Čeprav se prvak lestvice igralcev z najvišjimi zaslužki ne more pritoževati, pa je lani zaslužil še več: med 1. junijem 2014 in 1. junijem 2015 je njegov zaslužek znašal 29 milijonov dolarjev. Prav to je bil najverjetneje razlog, da je Parsons, z njim pa tudi drugi glavni igralci, grozil z odhodom iz serije, če mu ne bodo dali povišice. Očitno so se s producentom serije sporazumeli, saj se je 10. sezona pred dnevi že začela. Premierno so prvi del 19. septembra lahko spremljali gledalci ameriške televizije CBS.



Zmagoslavje agenta Mulderja



Prvakom Velikim pokovcem na petem mestu sledi Mark Harmon, posebni agent Leroy Jethro Gibbs iz serije Preiskovalci na delu: NCIS, z zaslužkom 20 milijonov. Najnovejši Dosjeji X so na lestvico uvrstili igralca Davida Duchovnyja, vloga Foxa Mulderja mu je prinesla 10 milijonov dolarjev zaslužka in s tem 13. mesto na Forbesovi lestvici. Novinec na lestvici je tudi Michael Weatherly, ki igra priljubljenega Tonyja DiNozzo v nanizanki NCIS. Z lestvice so letos izginili Ashton Kutcher, Jon Cryer, Patrick Dempsey in Simon Baker. Kutcher in Cryer se na njej nista pojavila, ker so prenehali snemati njuno zlato jamo, nanizanko Dva moža in pol, Bakerjev zaslužek pa je spodnesel konec serije Mentalist.



Služi tudi velika pokovka



Veliki pokovci so k vrhu lestvice najboljših zaslužkaric med TV-igralkami izstrelili tudi Kaley Cuoco. S 24,5 milijona dolarjev se je znašla na odličnem drugem mestu, a še vedno daleč zadaj za največjo zaslužkarico med televizijskimi igralkami Sofio Vergara, s katero sta si lani delili prvo mesto na lestvici. Zvezdnica Moderne družine se letos lahko pohvali z vrtoglavimi 43 milijoni dolarjev letnega zaslužka! Lepa Kolumbijka je od lani zaslužila kar 66 odstotkov več. Denarja pa ji ne prinaša le vloga v uspešni seriji, temveč tudi številni oglasi. Eden najbolj donosnih naj bi bil tisti za šampon Head and Shoulders. Vergarovi je sreča zadnje čase na splošno zelo naklonjena. Novembra lani se je poročila s postavnim zvezdnikom iz serije Prava kri Joejem Manganiellom. Nevšečnosti ji povzroča le nekdanji zaročenec Nick Loeb, ki si želi pridobiti skrbništvo nad njunimi zamrznjenimi zarodki. Ti naj bi bili ženskega spola, ameriški poslovnež jim pravi celo hčerke!



Zaslužki filmskih igralcev



Med filmskimi igralci je letos največ zaslužil temnopolti Dwayne Thev Rock Johnson, ki se lahko pohvali z več kot dvakrat večjim zaslužkom kot najbolje plačani televizijski igralec Parsons – letos je zaslužil kar 64,5 milijona dolarjev. Denar sta mu prinesla filma Obveščevalna služba (Central intelligence) ter osmi del franšize Hitri in drzni. Na drugem mestu lestvice igralcev, ki so letos zaslužili rekordne vsote, je Jackie Chan z 61 dolarji zaslužka. Sledi mu Matt Damon s 55 milijoni evrov – več kot dvakrat boljši zaslužek kot lani mu je prinesel uspeh filma Marsovec. Niti letos ne manjkajo na lestvici redni gostje, Tom Cruise, ki se s 53 milijoni dolarjev uvršča na četrto mesto, in Johnny Depp, številka 5 z 48 milijoni dolarjev zaslužka.



Med igralkami prva Lawrence



Najbolje plačana igralka leta 2016 je oskarjevka Jennifer Lawrence, ki se ji je na prvo mesto uspelo uvrstiti že drugo leto zapored. V letu dni je zaslužila kar 46 milijonov dolarjev, kar je 13 milijonov več kot drugouvrščena Melissa McCarthy, ki je v letu dni spravila v žep 33 milijonov dolarjev. Lawrenceevi je čedno vsotico prinesla vloga v zadnjem delu Iger lakote pa tudi predplačilo za vlogo v filmu Potniki. Tretje mesto zaseda Scarlett Johansson s 25 milijoni dolarjev. Na lestvici so med prvimi desetimi najbolje plačanimi filmskimi igralkami tudi Jennifer Anniston, Fan Bingbing, Charlize Theron, Amy Adams, Julia Roberts, Mila Kunis ter indijska igralka Deepika Padukone.