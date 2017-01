FOTO: Madonna objavila fotografijo svoje obrite ...

Madonna (58) že od nekdaj rada preseneča: tokrat je na twitterju objavila fotografijo, ki je dvignila še več prahu kot sicer. Kraljica popa se je odločila, da bo v javnosti podprla pohod Woman's March s tetovažo na intimnem predelu telesa.

Mnogi so bili nad objavo in njenim pogumom navdušeni, drugi pa ne. »Bruhal sem,« je sliko komentiral novinar in voditelj Piers Morgan, medtem ko mnogi drugi dvomijo, da je to res Madonnino mednožje ...