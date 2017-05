FOTO: Ljubezenske zgodbe: mlajši moški in starejše ženske

Mlajši moški in starejša ženska – zveza, ki je bila še v prejšnjem stoletju tabu, je dandanes postala modna muha. Starejše ženske pa si že od pamtiveka radi izbirajo uspešni moški, ki potrebujejo trdno zasebno življenje, da bi laže gradili kariero.



Ljubezen iz šolskih klopi



Francoski predsedniški kandidat Emmanuel Macron (39) je tako kot nekoč Napoleon za življenjsko sopotnico rajši kot kakšno mlado frkljico izbral resno starejšo damo. Žena Brigitte Trogneux (64) je od njega starejša kar 24 let, spoznala pa sta se v srednji šoli, kjer je bil ona – njegova učiteljica! »Kar koli se bo zgodilo, poročil se bom s tabo,« je Macron pri sedemnajstih obljubil materi treh otrok in obljubo leta 2007 tudi izpolnil. Kljub razliki v letih delujeta kot skladen par, ki se zna spopasti tudi s pritiski, ki jih prinaša (njegova) politična kariera.



Njegova najljubša pianistka



Legendarni svetovno znani pianist Ivo Pogorelić (58) je žensko svojega življenja našel v Alisi Kezheradze. Z gruzijsko pianistko, 13 let starejšo od njega, sta se spoznala v Moskvi – očarala ga je z nasvetom, kako naj igra klavir, da bo melodija še bolj zaživela. V zakonu sta preživela 15 srečnih let. Alisa je pomagala graditi njegov uspeh in ga podpirala pri izjemni karieri. Ko je leta 1997 umrla zaradi raka na jetrih, je bil neutolažljiv. Kljub množicam žensk, ki ga oblegajo, ni nikoli več nobene popeljal pred matičarja.



Ena in edina Camilla



Dodelili so mu brhko, dobrosrčno mlado lepotico, on pa ni mogel pozabiti leto starejše mladostne prijateljice in ljubezni. Princ Charles (68) je svojo Camillo Rosemary Shand (69) ohranil v srcu tudi med zakonom z mlajšo (in lepšo) Diano Spencer. Ker je bila nevesta ona, ne njegova ljubljena Camilla, naj bi na poročno noč celo pretakal solze. Danes je kraljica njegovega srca zares njegova. S Camillo sta se poročila leta 2005.

