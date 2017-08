FOTO: Lepotec iz serije Seks v mestu danes še privlačnejši

Svojo slavo je dosegel z vlogo Smitha Jarroda, s katero je osvojil Samantho Jones, ki jo je upodobila Kim Cattrall.

Ko je končal svoje nastope v Seksu v mestu, je Jason Lewis presedlal z malih zaslonov na filmsko platno. Snemal je filme, kot so The Jacket, The Death And Life of Bobby Z in The Attick. V filmu Running Wild je zaigral s svetovno filmsko zvezdo Sharon Stone (58).

Lepotec utrinke iz svojega aktivnega življenja rad deli na družbenih omrežjih.

Igralec je pred dvema letoma ugotovil, da je že dolgo samski, ampak mu tak način življenja odgovarja. Zelo rad se ukvarja s športom, je ljubitelj planinarjenja in motociklizma. Za svoj popolni videz pa skrbi z jogo.

Trenutno je Jasona mogoče videti v seriji Midnight Texas, kjer igra angela Joeja. Svet pa še vedno osvaja kot dolgolasec.