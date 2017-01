FOTO: Lepi kriminalec je zdaj bogati maneken

Ni skrivnost, da se najlepšemu ameriškemu zločincu nasmiha vedra prihodnost, potem ko se mu je leta 2016 življenje postavilo na glavo. Manj kot leto dni zatem, ko so ga marca 2016 izpustili na prostost, je Jeremy Meeks ponosno predstavil svojo družino pred izdatno okrašenim božičnim drevescem. Kmalu sta z ženo praznovala osmo obletnico in nazdravila novemu letu.



Spomnimo se, da je zaslovel leta 2014, ko je bila fotografija, ki so jo naredili po njegovi aretaciji, objavljena na uradni strani policije v Stocktonu. To je mestece na severu Kalifornije, kjer se je Jeremy rodil in začel svojo kriminalno pot. Odraščal je v revnem gospodinjstvu, na kriminalna pota pa ga je spravilo članstvo v zloglasni motoristični tolpi Northern Crips – gre za vejo kriminalne združbe iz Los Angelesa. Poročil se je z medicinsko sestro Melisso in imel z njo dva otroka. Pri 24 letih se jima je rodil še en sin, danes je star sedem let.



Jeremyja so aretirali junija 2014, ko je lokalna policija izvedla obsežno akcijo, s katero se je odločila potolči delovanje lokalnih tolp. Obsojen je bil zaradi petkratnega kršenja zakonodaje o posesti orožja in dveh prestopkov, povezanih z njegovim delovanjem v tolpi. Čeprav je dve leti sedel za zapahi, to ni moglo ustaviti slave, ki je je bil deležen zaradi omenjene fotografije. Na njej je tako privlačen, da so dekleta kar izgubljala zavest od nevzdržne lepote. Po vrnitvi na svobodo je podpisal pogodbo z modno agencijo White Cross, njegov menedžer Jim Jordan mu je priskrbel zaposlitve na vseh kotičkih sveta. Očitno je bil za svoje storitve izdatno poplačan, saj se vozi s 120.000 evrov vrednim maseratijem, preselil pa se je v pregrešno drago hišo. Danes 32-letni lepotec si je pred hišo postavil fontano. Zadnje mesece se šušlja, da bi lahko o njegovem življenju posneli film. Jeremy pravi, da v resnici ni jeklen neustrašen moški, kot ga prikazujejo fotografije. Slava ga zelo obremenjuje, najbolje se počuti v objemu družine. To dokazuje tudi s spletnimi objavami, ki so skoraj izključno fotografije družinskega življenja.