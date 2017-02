FOTO: Krščenko princa Charlesa so našli mrtvo

Taro Palmer-Tomkinson, ki so jo nekateri mediji označili za prvo starleto na svetu, so v 45. letu starosti našli mrtvo. Bila je članica britanske aristokracije in krščenka britanskega princa Charlesa. Umrla je v sredo, približno leto dni po tistem, ko so ji povedali, da ima možganski tumor. Mrtvo so jo našli v njenem stanovanju sredi Londona.

Bila je ena od prvih pravih starlet, torej žensk, ki so znane samo zato, ker so – znane. Kot redni gostji divjih zabav so ji nudili bajne denarce, da se je pojavljala v televizijskih oddajah in resničnostnih šovih, večkrat pa je imela tudi težave z odvisnostjo od drog. Kot dobra prijateljica kraljeve družine je bila leta 2011 tudi na poroki princa Williama in njegove Catherine, bila pa je tudi kolumnistka in se je na sploh veliko pojavljala v javnem življenju.