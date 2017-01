FOTO: Kraljice in kralji snežnih strmin

Catherine Zeta Jones (46) navdušenje nad belim športom deli z možem Michaelom Douglasom (71). Par se rad odpravi na smučanje v prestižni Aspen v Kolorado, ki je eno najboljših smučarskih središč. Čeprav se po smučiščih po navadi spuščata skupaj, se igralka ne odreče snežnim užitkom niti, kadar se njenemu možu ne ljubi preživeti dneva na smučeh.



Okužila še otroke



Igralka Kate Hudson (37) je navdušena smučarka, za svoj najljubši šport pa je navdušila tudi otroka. Dvanajstletni Ryder in petletni Bingham se na smučeh znajdeta prav tako dobro kot njuna mama in komaj čakata, da bo družina znova odpotovala – kam drugam kot v – med zvezdniki priljubljeni – Aspen.



V nestrpnem pričakovanju



Pevka Pink (37) letošnjo zimo najverjetneje ne bo stopila na smuči. Novopečena mamica pa zagotovo komaj čaka, da bo nekoč na smučeh stal tudi njen drugi otrok, pred kratkim rojeni sin Jameson. Prvorojenka, petletna Willow Sage Hart, pa ta zimski šport tako in tako že dobro obvlada.



Šaljivka Katy



Katy Perry (32) je mojstrica zimskih športov: obvlada tako drsanje kot smučanje, še najraje pa na snegu stopi na smučarsko desko. Ob Aspnu se rada odpravi smučat tudi v Avstrijo. Pred leti jo je smučarska strast zanesla v avstrijski Ischgl, njen izlet tja pa je postal slaven tudi po zaslugi duhovitega klepeta z novinarji, v katerem je med drugim dejala, da ne bi imela nič proti seksu v gondoli.



Na smučanje z bivšim



Tudi manekenka Elle Macpherson (52) svoje dolge noge rada razteguje na prestižnih smučiščih po svetu. Lani se je odpravila v St. Moritz v Švico, na smučarskih počitnicah pa ji je poleg sina Aureliusa delal družbo bivši fant Arpad Busson.

