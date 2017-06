FOTO: Kate v rožicah na rožicah

Vojvodinja Kate je po prazničnem sobotnem dnevu in poroki svoje sestre Pippe obiskala razstavo cvetja v Londonu. Oblečena v obleko, zelo primerno za priložnost (zelena z belimi rožicami) in vredno okoli 2300 evrov. Kate je obiskala različne dele razstave, tudi tistega leta 2012 poimenovanega »Vrtnice Willama in Catherine«.



Poleg kraljeve družine na čelu s kraljico Elizabeto razstavo cvetja vselej obiščejo tudi mnogi znani Britanci. Fotografi so tako v objektiv ujeli medijskega mogotca Rupert Murdocha, igralko Judi Dench, nekdanjo kolesarko Victorio Pendleton itd.

Razstavo cvetja vsako leto prirejajo v kraljevi bolnišnici Chelsea in je uvod v poletno dogajanje v Veliki Britaniji.