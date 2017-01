FOTO: Kate in Pippa pred oltarjem: glavni zvezdi stričeve poroke

Dvajset let, preden se je Kate Middleton v svoji pravljični poročni obleki sprehodila do oltarja in se poročila s princem Williamom, je takrat komaj 9-letna deklica odigrala pomembno vlogo na poroki svojega strica Garyja Goldsmitha. V javnost je v minulih dneh pricurljal posnetek iz leta 1991, ki prikazuje Goldsmithovo poroko, a glavni zvezdi tega posnetka nista ženin in nevesta, temveč vojvodinja Kate in njena sestra Pippa. Deklici sta bili oblečeni v prikupni roza obleki, v laseh pa sta nosili vsaka svoj rožni venček. Kate je bila nad dogajanjem vidno navdušena, saj je večkrat pomahala v kamero, Pippa pa je delovala nekoliko zdolgočaseno in naveličano. Pomembno vlogo pa je imel seveda tudi njun mlajši brat James.

