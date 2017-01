FOTO: Kamera ujela Trumpa. Zakaj je jokal?

Četrtkov koncert pred inavguracijo Donalda Trumpa je bil zagotovo nekaj posebnega. Pred spomenikom Abrahama Lincolna se je zbralo več kot 10 tisoč ljudi, Trumpovi nasprotniki pa so se na družabnih omrežjih naslajali, češ da je na koncert pred inavguracijo Baracka Obame, kjer je pela Beyonce, prišlo skoraj pol milijona ljudi.

Crazy that only 10,000 showed up to see Donald Trump mouth the words to 3 Doors Down and 400,000 showed up for Barack Obama and Beyoncé. — Alex Goldschmidt (@alexandergold) January 20, 2017

Sicer pa so si uporabniki družabnih omrežij privoščili tudi Melanio. Ta več kot očitno ni velika oboževalka skupine 3 Doors Down, ki je igrala njenemu možu v čast. Videti je bilo, kot da se prva dama močno dolgočasi, kar so gledalci takoj opazili.

That moment you realize that being first lady involves being forced to listen to 3 Doors Down. pic.twitter.com/2leWsibHs5 — Mike Elgan (@MikeElgan) January 19, 2017

Sicer pa je bil koncert Trumpu očitno zelo všeč, saj se je ves čas pozibaval, celo pel je.

Trump mouthing along to 3 Doors Down is... quite something. pic.twitter.com/IH2VylLiTI — Ryan Schwartz (@RyanSchwartz) January 19, 2017

3 Doors Down perform their song "Kryptonite" at the inaugural concert https://t.co/UYpqI3esEb https://t.co/nUuRnC3eiT