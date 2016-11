FOTO: Kaj se dogaja? Melanio že zamenjala Ivanka?

Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump se je v svojem razkošnem domovanju sestal z japonskim premierjem Šinzojem Abejem, kar pa preseneča, je to, da na srečanju ni bilo njegove žene Melanie, ampak hči Ivanka z možem Jaredom Kushnerjem.

O čem je tekla debata, ni znano, so pa pogovori trajali kar uro in pol. Prav tako ostaja skrivnost, v kakšni vlogi sta pogovorom prisostvovala Ivanka in Jared.

Ivanka je v več intervjujih že dajala, da je delo v očetovi administraciji ne zanima, zato mnogi ugibajo, da je le spremljala moža Jareda, ki se ga omenja kot enega izmed ključnih mož v Trumpovi administraciji.