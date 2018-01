FOTO: To je turški lepotec, ki je obnorel Slovenke

V turški seriji Moja boš, ki vsak večer pred male zaslone zvabi številne Slovenke, igra glavno vlogo, revnega Kemala, ki se zaljubi v bogatašinjo Nihan. 33-letni Burak pa ni le odličen igralec, pred leti je namreč osvojil mesto drugega najlepšega manekena na svetu. Nič čudnega torej, da njegove oboževalke omedlevajo, kjerkoli se pojavi. Zase pravi, da ni nič posebnega, najbolj so mu všeč oči in dolge trepalnice. S tem se marsikatera oboževalka ne bi strinjala. Ženske so namreč z njim tako obsedene, da so mu na Dunaju priredile pravo zasedo. Burak in njegova lepa žena Fahriye Evcen, ki je prav tako igralka, sta se fotografirala med sprehodom po mestu, po vrnitvi v hotel pa so ju obkolile oboževalke. Zakonca sta se skrila v sobo, na koncu pa sta za pot do letališče potrebovala spremstvo kar 11 policijskih vozil. In še nekaj drugih zanimivosti: Burak in žena si vsak dan pošljeta ogromno sporočil. Med snemanji se ne more ločiti od ogledal, saj pravi, da je to del njegovega poklica, poleg tega je odličen slikar. »Likovna vzgoja je bila v osnovni šoli moj najljubši predmet. Hvala bogu, da sem nadarjen tudi za to,« ni Burak prav nič skromen, ko beseda nanese na njegov skriti talent. Zanimiva je tudi preteklost njegove družine. Njegovi stari starši so namreč v Antepu obirali bombaž. »Snovi v bombažu v velikosti pistacije pravijo čigit. Zaradi tega, ker so iz tega moji stari starši izdelovali olje, se jih je prijel priimek Čigitzade, pozneje Čigitoglu, po spremembi zakona pa je naš priimek dobil končno obliko – Özçivit (Ozčivit),« razloži pomen svojega priimka. Vse kaže na to, da je Gorski zdravnik pozabljen in je Slovenijo zajela burakomanija. In ker so Slovenke zaradi postavnega Turka povsem izgubile glavo, ni odveč dodati, da se ga bodo menda kmalu lahko dotaknile na naših tleh …

