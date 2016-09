FOTO: Je res preveč seksi, da bi bila učiteljica?

Paris Monroe je simpatična in postavna učiteljica iz Amerike. Za delo v osnovni šoli se rada uredi, to pa ni vsem pogodu. Ko so odkrili njene fotografije na spletnih omrežjih, se je razvnela debata o tem, ali ni preveč seksi za poučevanje.

Mnogi so namreč prepričani, da se za svoj poklic oblači preveč izzivalno, njeni zagovorniki pa menijo, da je vseeno, kako se oblači, da je pomemben le njen odnos do otrok.

Pa vi? Bi se zaradi takšne učiteljice vrnili v osnovnošolske klopi?