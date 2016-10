FOTO: To je novo dekle Kirsten Stewart

Svet slavnih je bogatejši za nov zvezdniški parček. Zvezdnica sage Somrak Kirsten Stewart je zaljubljena v pevko St. Vincent, znano tudi kot Annie Clark, poroča ElleUK.com.

Zganjali sta romantiko

Clarkova, ki se je poleti razšla s priznano manekenko Caro Delevingne in Kirsten naj bi bili neločljivi, opazili so ju tudi na filmskem festivalu v New yorku, kjer Kirsten predstavlja svoj novi film.

»Bilo je zelo romantično,« je vir razkril medijem. »Kristen ji je ves čas nekaj šepetala na uho in jo spraševala za mnenje.« Čeprav se je Kristen odločila pred kratkim, da svojega zasebnega življenja ne bo delila z javnostjo, pa je v nedavnem intervjuju za Elle dejala, da se ne sramuje, niti ni zmedena. Stvari so se pač spremenile.

Opravičila se je Robu

Kristen je bila pred tem v zvezi z Elicio Cargile, še najbolj pa se jo spomnimo, ko je bila srečna z Robertom Pattiosonom, ki ga je prevarala s takrat poročenim Rupertom Sandersom.

Igralka se je letos za svoja dejanja tudi javno opravičila. Dejala je, da ji je žal za vso sramoto in bolečino, ki jo je s svojimi dejanji povzročila ljudem, ki so ji bili blizu. Dodala je še, da so njena dejanja najbolj prizadele Roba, ki ji je najbolj ljuba in jo zelo spoštuje.