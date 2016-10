FOTO: Je to novi fant ene najlepših zemljank?

Jennifer Lawrence (26) naj bi imela novega fanta. No, menda celo ni tako nov, saj naj bi bila z 47-letni Darrenom Aronofskym skupaj že več mesecev. Prvič so ju skupaj opazili avgusta v enem izmed lokalov, kjer sta uživala ob pijači, zdaj pa so ju paparaci ujeli, ko sta skupaj zapustila restavracijo losangeleškega hotela. Darren ima sicer z igralko Rachel Weisz 10-letnega sina.

Igralka in Darren sta se spoznala na snemanju filma, ki za zdaj še nima naslova, v njem pa igrata tudi Michelle Pfeiffer in Javier Bardem.

Jennifer je pred tem bila v zvezi s pevcem zasedbe Coldplay Chrisom Martinom. Njeni prijatelji so medijem razkrili, da je bila takrat pod velikim stresom, Darren pa naj bi jo umiril in sprostil. »Ni takšen, da bi užival v tem, da je slaven. Tako je tudi pri Jennifer,« je razkril vir.

Looks like the girl on fire has a new flame: What's going on with Jennifer Lawrence​ and Darren Aronofsky? We have the latest NOW on #ENews. pic.twitter.com/DRsQpfU9UK