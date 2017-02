FOTO: To je luksuz, v katerem živi Novak Đoković

Najboljši srbski tenisač Novak Đoković je ponosni lastnik luksuznih stanovanj v Miamiju v ZDA. Vsako je veliko 180 kvadratnih metrov, zanju pa je odštel dobrih pet milijonov evrov, poroča Puls online.

Stanovanji je zasnoval eden najvidnejših italijanskih sodobnih arhitektov Renzo Piano.

From Renzo Piano Building Workshop comes a new residential destination in New York City’s Soho neighborhood #NYC #Soho pic.twitter.com/4sqdhxD9jk