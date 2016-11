FOTO: Je lepa pevka res noseča?

Pred dnevi je tabloidna revija OK! objavila, da je priljubljena pevka Taylor Swift noseča. Novico so podkrepili z izjavo enega izmed njenih prijateljev, da je zadnje čase ekstremno čustvena, se zadržuje doma in se izogiba alkoholu. Menda naj bi celo pridobila nekaj kilogramov, jedla naj bi več kot običajno in se redkeje odpravljala v fitnes.

Eden izmed virov je še navajal, da nosečnosti ni načrtovala, saj se trenutno še ne bi odločila za otroka. Ob vsem skupaj so svoje navedbe podkrepili še s fotografijo, na kateri ima Taylor res nekoliko zaobljen trebušček. Ob tem so se še spraševali, kdo bi lahko bil otrokov oče, Calvin Harris ali Tom Hiddlestone.

A o trebuščku na včerajšnji podelitvi nagrad CMA ni bilo ne duha ne sluha. V oprijeti obleki Julieana Macdonalda je naravnost blestela in pokazala svoj ploski trebušček.