FOTO: To je Kurzova lepotica Susanne

V teh dneh so vse oči uprte v Sebastiana Kurza, 31-letnega vodjo Ljudske stranke, ki bo kmalu postal kancler severnih sosedov. Poleg Sebastiana pa je za medije in javnost nadvse zanimiva tudi njegova svetlolasa spremljevalka, Susanne Thier, ki je njegovo dekle že dolgih 13 let.

Ženska revija Brigitte je zanjo celo zapisala, da je nekakšna evropska Jackie Kennedy.

Svetlolaska dela na finančnem ministrstvu in živi v dunajskem okrožju Meidling, kjer je Kurz odraščal. Čeprav svojo zasebnost skrbno čuvata pred mediji, pa je fotografom v zadnjih dneh zaljubljenca vendarle uspelo večkrat fotografirati. Mladi politik je za medije v teh dneh dejal, ko se bo odločil za poroko, bo ta potekala v družinskem krogu in brez medijev, o tem, kdaj bo čas za otroke, pa bo razpravljal doma in ne na radiu.

Susanne in Sebastian naj bi se preselila v dunajsko kanclersko rezidenco. Zanimivo pa je tudi, da je bodoča prva dama Avstrije zelo dobra prijateljica Philippe Strache, žene 48-letnega vodje avstrijskih svobodnjakov Heinza-Christiana Stracheja.