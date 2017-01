FOTO: Janet Jackson se je spreobrnila v islam?

Po včerajšnji novici, da je 50-letna pevka Janet Jackson katarskemu multimilijonarju rodila sina, so vse glasnejše govorice, da je prevzela tudi njegovo veroizpoved in se spreobrnila v islam.

Ob tem so svetovni mediji objavili fotografijo, ko je bila Janet še v blaženem stanju in med sprehodom povsem zakrita, pod pončem s kapuco pa je nosila celo islamsko pokrivalo al-amiro, tančico, ki jo uporabljajo muslimanke, da z njo pokrijejo lase. Njeno skrivnostno spreobrnjenje pa naj bi se kazalo tudi v njeni glasbi. Besedila so postala drugačna, bolj v skladu z islamsko vero, na zadnjem albumu ni niti v enem besedilu omenjen seks.

Janet je v zakon z Wissamom Al Manajem skočila leta 2012, dve leti po tem, ko sta se spoznala na odprtju hotela v Dubaju. Veljal naj bi za »moža vere in vrednosti«.