FOTO: Incest, ki je navdušil svet

Mnogi gledalci so ob ogledu zadnjega dela zdajšnje sezone serije Igra prestolov obnemeli. Čisto pred koncem so si lahko ogledali tudi spolni prizor, ki so si ga že nestrpno obetali. Pa čeprav gre za teto in njenega nečaka, kar so mnogi (namerno) pozabili. Seveda govorimo o seksu med Jonom Snowom (ali Aegonom Sandom, kot smo izvedeli, da mu je v resnici ime) in sivolaso Daenerys Targaryen. Posnetek je bil nazoren, ne glede na incest pa mnoge to sploh ne moti.

Zanimivo pa je, da v seriji, ki jo predvajajo na HBO, to ni edino krvoskrunstvo. Gledalci lahko spremljajo ljubezensko dramo Jaime in Cersei Lanister, ki sta rojena brat in sestra. Imela sta več otrok, še enega pa pričakujeta. A bo očitno odraščal brez pravega očeta, saj je ta zapustil domovanje, kjer vlada okrutna sestra.

V zadnji sezoni gledalce zagotovo čaka velik spopad. Ledeni zid je padel, na zmagovalca vojne med živimi in mrtvimi pa bo treba počakati. Potem pa je tu še Cersei, ki pripravlja presenečenje ...